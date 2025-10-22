Forbes Digital підписка
Бизнес на темноте. Налоговая винит ритейлеров в искусственном повышении цен на зарядные станции. Стоит ли ожидать удешевления

2 хв читання

Зарядна станція Ecoflow /Shutterstock

Российские атаки повлекли за собой скачок цен на генераторы и зарядные станции. Фото Shutterstock

Российские атаки на энергосистему повлекли за собой скачок цен на генераторы и зарядные станции. Подорожание составило 60% на отдельные устройства в октябре год к году, по данным Hotline. ГНС Украины обратилась к продавцам техники с призывом остановить искусственное повышение цен на устройства резервного питания. Какова реакция?

«Фиксируем стремительный рост цен на устройства резервного питания – кое-где до 30%», – написала и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух 11 октября в Facebook. В ночь на 10 октября Россия массово атаковала Киев и повредила критическую инфраструктуру, следствием чего стало отключение света и воды.

Одна из торговых сетей в течение всего двух часов повысила цену на одну и ту же зарядную станцию ​​более чем на 2000 грн, отметила Карнаух.

