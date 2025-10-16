Forbes Digital підписка
Благотворительность с привкусом конфликта. Руководителя «БаДМ» подозревают в выводе 3,7 млн ​​грн, а один из акционеров обвиняет его в подделке документов. Что происходит?
Компании
Благотворительность с привкусом конфликта. Руководителя «БаДМ» подозревают в выводе 3,7 млн ​​грн, а один из акционеров обвиняет его в подделке документов. Что происходит?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забельский для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

коллаж Анастасия Савеленко

Исполняющего обязанности СЕО фармдистрибьютора «БаДМ» Дмитрия Бабенко полиция Киевской области подозревает в растрате 3,7 млн ​​грн через благотворительные переводы. Последний утверждает, что эти деньги пошли на помощь ВСУ. В то же время совладелец компании Александр Дитятковский убеждает своих партнеров, что Бабенко злоупотреблял полномочиями и подделал документы по другому делу. Его партнеры не согласны и поддерживают СЕО. Что известно о конфликте в компании с годовой выручкой почти 68 млрд грн?

Полиция подозревает и.о. CEO «БаДМ» в растрате имущества через благотворительные переводы, говорится в материалах судебного дела. В открытом судебном реестре не указана фамилия. Но этот пост с ноября 2022-го занимает Дмитрий Бабенко, свидетельствуют данные YouControl.

11 августа 2025 года Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство следователя о залоге для подозреваемого и обязал Бабенко являться по вызову в суд, к следователю и прокурору.

