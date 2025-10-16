Підписка від 49 грн
Благодійність із присмаком конфлікту. Керівника «БаДМ» підозрюють у виведенні 3,7 млн грн, а один з акціонерів звинувачує його в підробці документів. Що відбувається? /колаж Анастасія Савеленко
Благодійність із присмаком конфлікту. Керівника «БаДМ» підозрюють у виведенні 3,7 млн грн, а один з акціонерів звинувачує його в підробці документів. Що відбувається?

Виконуючого обовʼязки СЕО фармдистрибʼютора «БаДМ» Дмитра Бабенка поліція Київської області підозрює у розтраті 3,7 млн грн через благодійні перекази. Останній стверджує, що ці гроші пішли на допомогу ЗСУ. Водночас співвласник компанії Олександр Дитятковський переконує своїх партнерів, що Бабенко зловживав повноваженнями та підробив документи в іншій справі. Його партнери не згодні й підтримують СЕО. Що відомо про конфлікт у компанії з річним виторгом майже 68 млрд грн?

Поліція підозрює в.о. CEO «БаДМ» у розтраті майна через благодійні перекази, йдеться у матеріалах судової справи. У відкритому судовому реєстрі не вказано прізвище. Але цю посаду з листопада 2022-го обіймає Дмитро Бабенко, свідчать дані YouControl.

11 серпня 2025-го Шевченківський районний суд Києва відхилив клопотання слідчого про заставу для підозрюваного і зобовʼязав Бабенка з’являтися за викликом до суду, слідчого та прокурора.

