Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:14 хвилин
«Сильпо» открывает 4 декабря свой первый супермаркет в Буковеле, оформленный по мотивам произведения «Тени забытых предков» Михаила Коцюбинского. Художественным куратором магазина стал арт-менеджер Павел Гудимов. Каким будет «Сильпо» на самом крупном горнолыжном курорте Украины
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Сеть «Сільпо» Владимира Костельмана выходит в Буковель – компания запускает супермаркет в селе Поляница на месте супермаркета «Астон» – на въезде в курорт. Он станет первым крупным ритейлером на курорте – до этого здесь работали только два магазина Spar.
Новый дизайнерский супермаркет выполнили в стиле «Теней забытых предков». Он станет первым в сети, который будет иметь собственного куратора, говорит директор по маркетингу сети «Сильпо» Екатерина Огуряева.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.