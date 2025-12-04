«Сильпо» открывает 4 декабря свой первый супермаркет в Буковеле, оформленный по мотивам произведения «Тени забытых предков» Михаила Коцюбинского. Художественным куратором магазина стал арт-менеджер Павел Гудимов. Каким будет «Сильпо» на самом крупном горнолыжном курорте Украины

Сеть «Сільпо» Владимира Костельмана выходит в Буковель – компания запускает супермаркет в селе Поляница на месте супермаркета «Астон» – на въезде в курорт. Он станет первым крупным ритейлером на курорте – до этого здесь работали только два магазина Spar.

Новый дизайнерский супермаркет выполнили в стиле «Теней забытых предков». Он станет первым в сети, который будет иметь собственного куратора, говорит директор по маркетингу сети «Сильпо» Екатерина Огуряева.