«Сільпо» відкриває 4 грудня свій перший супермаркет у Буковелі, оформлений за мотивами твору «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського. Мистецьким куратором магазину став артменеджер Павло Гудімов. Яким буде «Сільпо» на найбільшому гірськолижному курорті України
Мережа «Сільпо» Володимира Костельмана виходить у Буковель – компанія запускає супермаркет у селі Поляниця на місці супермаркету «Астон» – на вʼїзді до курорту. Він стане першим великим ритейлером на курорті – до цього тут працювали лише два магазини Spar.
Новий дизайнерський супермаркет виконали в стилі «Тіней забутих предків». Він стане першим у мережі, який матиме власного куратора, каже директорка з маркетингу мережі «Сільпо» Катерина Огуряєва.
