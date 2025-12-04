Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 12 ноября 2025-го одобрил решение, которое ставит под прицел продуктовые сети, дробящие бизнес на ФЛП, выплачивающие неофициальные зарплаты и уклоняющиеся от уплаты налогов. ГНС, БЭБ и Нацбанк должны начать совместную работу над детенизацией. Что изменит решение Комитета?

Сетям супермаркетов стоит готовиться – власть берется за рынок фудритейла. До 1 января 2026 года ГНС, БЭБ и Нацбанк должны выполнить совместные действия для борьбы с тенью в отрасли. Налоговая служба сосредоточится на сетях с лицензиями на продажу алкоголя и табака, БЭБ – на расследовании возможных уголовных правонарушений, а Нацбанк вместе с другими банками проведет финансовый мониторинг.

Уровень тенизации в фудритейле остается сверхвысоким: средняя зарплата в отрасли в 2025-м – лишь 7600 грн, говорится в решении налогового комитета Верховной Рады Украины за 12 ноября 2025 года, размещенном в Telegram-канале главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева.