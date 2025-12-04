Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 12 листопада 2025-го схвалив рішення, яке ставить під приціл продуктові мережі, що дроблять бізнес на ФОП, виплачують неофіційні зарплати та ухиляються від сплати податків. ДПС, БЕБ і Нацбанк мають почати спільну роботу над детінізацією. Що змінить рішення Комітету?

Мережам супермаркетів варто готуватися – влада береться за ринок фудритейлу. До 1 січня 2026 року ДПС, БЕБ і Нацбанк мають виконати спільні дії для боротьби з тінню у галузі. «Такі спільні заходи наразі ще опрацьовуються», – уточнюють у пресслужбі НБУ. Податкова служба зосередиться на мережах із ліцензіями на продаж алкоголю і тютюну, БЕБ – на розслідуванні можливих кримінальних правопорушень, а Нацбанк разом із іншими банками проведе фінансовий моніторинг.

Рівень тінізації у фудритейлі залишається надвисоким: середня зарплата в галузі у 2025-му – лише 7600 грн, йдеться у рішенні податкового комітету Верховної Ради України за 12 листопада 2025 року, розміщеному в Telegram-каналі голови податкового комітету ВР Данила Гетьманцева.