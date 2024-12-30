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Міст Автострада /Максим Шкіль/Facebook
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Мости, водогін та розв’язки. Forbes Ukraine зібрав 10 найдорожчих інфраструктурних проєктів 2024 року. Хто на них заробив

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

7 хв читання

Міст через Десну в Чернігові Фото Максим Шкіль/Facebook

На третій рік повномасштабного вторгнення левова частка дорожніх коштів продовжує йти на утримання доріг замість будівництва нових. Але тренд на відновлення фінансування інфраструктурних проєктів теж помітний. На десяток найбільших об’єктів Україна витратила близько 30 млрд грн 

У перші два роки повномасштабної війни країна майже не фінансувала великі інфраструктурні проєкти. У 2024 році помітні зміни – в Україні реалізовано найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності – магістральний водогін «Інгулець – Південне водосховище» за понад 19 млрд грн. 

За три квартали 2024-го з дорожніми підрядниками по всій країні уклали 8968 контрактів на 52,2 млрд грн, за даними Prozorro. Більш ніж 75% коштів спрямували на експлуатаційне утримання доріг. Натомість пожвавилось будівництво мостів та дорожніх споруд. 

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