Импорт электрических авто с 2022 года вырос втрое, до $4,6 млрд. Одна из причин – льготные условия ввоза, делающие их более чем на 20% выгоднее покупки авто на горючем. Однако официальные автодилеры выступают против продления льгот. Почему и кто зарабатывает на продаже электрокаров?
В сентябре группа компаний Electri4ka с размахом отмечала открытие своего второго автосалона в Днепре. Лилось игристое, приехал украинский комик Юрий Ткач. «Это первый премиальный салон, – говорит совладелец Electri4ka Александр Гавреш. – В нем только автомобили ценой свыше $50 000».
Electri4ka продала первый электрокар в 2020 году, говорит Гавреш. По состоянию на октябрь 2025-го группа продает по 300–500 машин в месяц – онлайн и через сеть собственных салонов в шести городах. «Выручка за год выросла более чем вдвое, открыли три новых салона», – говорит Гавреш. Он не захотел называть финпоказатели компании. Установить консолидированную выручку группы из реестров невозможно.
