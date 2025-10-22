Прослухати матеріал
За час дії пільг українці витратили на імпорт електрокарів близько $4,6 млрд, а держбюджет недоотримав 65 млрд грн податків. 22 жовтня Верховна Рада в першому читанні підтримала їх продовження ще на рік під час голосування закону про бюджет-2026. Коли Рада остаточно розв’яже питання пільг на електрокари?
22 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення електромобілів від оподаткування ще на один рік – до 2027-го. Таке рішення передбачає правка №1061, яку підтримали під час розгляду проєкту державного бюджету на 2026 рік 248 депутатів.
«Це ті пільгові умови, які сьогодні є для електромобілів. Це і говорив президент свого часу, це й підтримував уряд», – зазначив автор правки Дмитро Разумков під час обговорення.
