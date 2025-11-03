Імпорт електричних авто з 2022 року зріс утричі, до $4,6 млрд. Одна з причин – пільгові умови ввезення, що роблять їх на понад 20% вигіднішими за купівлю авто на пальному . Проте офіційні автодилери виступають проти продовження пільг. Чому та хто заробляє на продажах електрокарів?

У вересні група компаній Electri4ka з розмахом святкувала відкриття свого другого автосалону в Дніпрі. Лилося ігристе, завітав український комік Юрій Ткач.«Це перший преміальний салон, – каже співвласник Electri4ka Олександр Гавреш. – У ньому тільки автомобілі ціною понад $50 000».

Electri4ka продала перший електрокар у 2020 році, каже Гавреш. На жовтень 2025-го група продає по 300–500 машин за місяць – онлайн і через мережу власних салонів у шести містах. «Виторг за рік зріс більш ніж удвічі, відкрили три нові салони», – каже Гавреш. Він не захотів називати фінпоказники компанії. Встановити консолідований виторг групи з реєстрів неможливо.