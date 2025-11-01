Forbes Digital підписка
«Самое большое опасение – откроется ли Gulliver вообще». Самый известный ТРЦ Киева временно не работает. Что происходит?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes
Forbes

5 хв читання

Gulliver /Shutterstock

Когда Gulliver возобновит работу – Ощадбанк не озвучивает Фото Shutterstock

ТРЦ и БЦ Gulliver в центре Киева с 31 октября приостановили работу на неопределенный срок. Бывший и новый владельцы – «Три О» и Ощадбанк – обмениваются обвинениями. Страдают сотни арендаторов торговой и офисной части здания. На сколько может затянуться противостояние?

Киевляне с 31 октября не смогут посетить магазины в Gulliver или поработать на своем рабочем месте. Центральный коммерческий комплекс столицы временно закрыт. Это решение новых собственников – госбанков Ощадбанка и Укрэксимбанка.

«Приняли решение временно закрыть комплекс с 22:00 30 октября 2025 года», – говорится в официальном сообщении «Ощада».

