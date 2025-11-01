ТРЦ и БЦ Gulliver в центре Киева с 31 октября приостановили работу на неопределенный срок. Бывший и новый владельцы – «Три О» и Ощадбанк – обмениваются обвинениями. Страдают сотни арендаторов торговой и офисной части здания. На сколько может затянуться противостояние?
Киевляне с 31 октября не смогут посетить магазины в Gulliver или поработать на своем рабочем месте. Центральный коммерческий комплекс столицы временно закрыт. Это решение новых собственников – госбанков Ощадбанка и Укрэксимбанка.
«Приняли решение временно закрыть комплекс с 22:00 30 октября 2025 года», – говорится в официальном сообщении «Ощада».
