Київський Gulliver 28 липня змінив власника – компанія «Три О» почала передачу його консорціуму державних Ощадбанку і Укрексімбанку. В суботу, двома днями раніше, вони перереєстрували на себе торгово-офісний комплекс із 300 орендарів, забравши його через борги. Попри це історія між банками і Віктором Поліщуком не завершилась. Які можливі сценарії?

В історії багатофункційного комплексу (БФК) Gulliver новий етап. Один з найбільших комерційних обʼєктів столиці перейшов у власність двох держбанків – Ощадбанку та Укрексімбанку.

Ексвласник – компанія «Три О» Вячеслава Ігнатенка – втратив комплекс через кредити, отримані ще у 2006 році. Компанія асоціюється з підсанкційним бізнесменом Віктором Поліщуком.