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Держбанки стають рантьє. Ощадбанк та «Укрексім» забрали Gulliver в центрі Києва. Які їхні плани та чи є у підсанкційного Віктора Поліщука шанс повернути актив?

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

6 хв читання

Gulliver Київ /надано пресслужбою

Зараз головне завдання для нових власників ТОК Gulliver – максимізувати потік коштів від цього активу Фото надано пресслужбою

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Київський Gulliver 28 липня змінив власника – компанія «Три О» почала передачу його консорціуму державних Ощадбанку і Укрексімбанку. В суботу, двома днями раніше, вони перереєстрували на себе торгово-офісний комплекс із 300 орендарів, забравши його через борги. Попри це історія між банками і Віктором Поліщуком не завершилась. Які можливі сценарії? 

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В історії багатофункційного комплексу (БФК) Gulliver новий етап. Один з найбільших комерційних обʼєктів столиці перейшов у власність двох держбанків – Ощадбанку та Укрексімбанку.

Ексвласник – компанія «Три О» Вячеслава Ігнатенка – втратив комплекс через кредити, отримані ще у 2006 році. Компанія асоціюється з підсанкційним бізнесменом Віктором Поліщуком.

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