«Найбільше побоювання – чи відкриється Gulliver взагалі». Найвідоміший ТРЦ Києва тимчасово не працює. Що відбувається?

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes
Юлія Бугайова
Юлія Бугайова
Forbes

5 хв читання

Gulliver /Shutterstock

Коли Gulliver відновить роботу – Ощадбанк не озвучує Фото Shutterstock

ТРЦ і БЦ Gulliver у центрі Києва з 31 жовтня зупинили роботу на невизначений термін. Колишній і новий власники – «Три О» і «Ощадбанк» – обмінюються звинуваченнями. Страждають сотні орендарів торгової і офісної частин будівлі. На скільки може затягнутись протистояння?

Кияни з 31 жовтня не зможуть відвідати магазини в Gulliver чи попрацювати за своїм робочим місцем. Центральний комерційний комплекс столиці тимчасово зачинений. Це рішення нових власників – держбанків «Ощадбанк» і «Укрексімбанк».

«Ухвалили рішення тимчасово закрити комплекс з 22:00 30 жовтня 2025 року», – йдеться в офіційному повідомленні «Ощаду». 

