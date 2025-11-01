ТРЦ і БЦ Gulliver у центрі Києва з 31 жовтня зупинили роботу на невизначений термін. Колишній і новий власники – «Три О» і «Ощадбанк» – обмінюються звинуваченнями. Страждають сотні орендарів торгової і офісної частин будівлі. На скільки може затягнутись протистояння?