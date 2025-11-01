ТРЦ і БЦ Gulliver у центрі Києва з 31 жовтня зупинили роботу на невизначений термін. Колишній і новий власники – «Три О» і «Ощадбанк» – обмінюються звинуваченнями. Страждають сотні орендарів торгової і офісної частин будівлі. На скільки може затягнутись протистояння?
Кияни з 31 жовтня не зможуть відвідати магазини в Gulliver чи попрацювати за своїм робочим місцем. Центральний комерційний комплекс столиці тимчасово зачинений. Це рішення нових власників – держбанків «Ощадбанк» і «Укрексімбанк».
«Ухвалили рішення тимчасово закрити комплекс з 22:00 30 жовтня 2025 року», – йдеться в офіційному повідомленні «Ощаду».
