Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
03:10 хвилин
Годовые объемы закупок крупных компаний измеряются десятками миллиардов гривен. Для локального предприятия стать поставщиком такого бизнеса – драйвер развития. Легко ли получить подряд от «Нафтогаза» или «Новой почты»? Главное по дискуссии на «Форуме промышленников» от Forbes Ukraine.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
В июле 2025-го правительство утвердило постановление, которым расширило перечень обязательных товаров с минимальной долей украинского производства. Так называемая локализация обязательна в госсекторе для публичных закупок.
«Понимаем ее важность, но в данной практике есть определенные недостатки», – говорит директор по операционной эффективности закупок и управлению цепями поставок группы «Нафтогаз» Надежда Бигун. По ее словам, вызов для заказчика – псевдолокальное производство, когда получить контракт пытаются недобропорядочные участники.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.