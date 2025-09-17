Forbes Digital підписка
«Не нравится, когда несколько раз в год пытаются повысить цены». Как выбирают поставщиков крупные компании. Опыт «Новой почты» и «Нафтогаза»

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

2 хв читання

Надія Бігун Нафтогаз, Віталій Приймак Нова пошта, Олександр Соколовський Текстиль-Контакт /Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Участники дискуссии «Как стать поставщиком гигантов: советы из первых уст» Надежда Бигун («Нафтогаз») и Виталий Приймак («Новая почта»), модератор Александр Соколовский («Текстиль-Контакт»). Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Годовые объемы закупок крупных компаний измеряются десятками миллиардов гривен. Для локального предприятия стать поставщиком такого бизнеса – драйвер развития. Легко ли получить подряд от «Нафтогаза» или «Новой почты»? Главное по дискуссии на «Форуме промышленников» от Forbes Ukraine.

В июле 2025-го правительство утвердило постановление, которым расширило перечень обязательных товаров с минимальной долей украинского производства. Так называемая локализация обязательна в госсекторе для публичных закупок.

«Понимаем ее важность, но в данной практике есть определенные недостатки», – говорит директор по операционной эффективности закупок и управлению цепями поставок группы «Нафтогаз» Надежда Бигун. По ее словам, вызов для заказчика – псевдолокальное производство, когда получить контракт пытаются недобропорядочные участники.

