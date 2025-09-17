Годовые объемы закупок крупных компаний измеряются десятками миллиардов гривен. Для локального предприятия стать поставщиком такого бизнеса – драйвер развития. Легко ли получить подряд от «Нафтогаза» или «Новой почты»? Главное по дискуссии на «Форуме промышленников» от Forbes Ukraine .

В июле 2025-го правительство утвердило постановление, которым расширило перечень обязательных товаров с минимальной долей украинского производства. Так называемая локализация обязательна в госсекторе для публичных закупок.

«Понимаем ее важность, но в данной практике есть определенные недостатки», – говорит директор по операционной эффективности закупок и управлению цепями поставок группы «Нафтогаз» Надежда Бигун. По ее словам, вызов для заказчика – псевдолокальное производство, когда получить контракт пытаются недобропорядочные участники.