Річні обсяги закупівель великих компаній вимірюються десятками мільярдів гривень. Для локального підприємства стати постачальником такого бізнесу – драйвер розвитку. Чи легко отримати підряд від «Нафтогазу» або «Нової пошти»? Головне з дискусії на «Форумі промисловців» від Forbes Ukraine .

У липні 2025-го уряд затвердив постанову, якою розширив перелік обовʼязкових товарів із мінімальною часткою українського виробництва. Так звана локалізація обовʼязка в держсекторі для публічних закупівель.

«Розуміємо її важливість, але в цій практиці є деякі недоліки», – каже директорка з операційної ефективності закупівель та управління ланцюгами постачання групи «Нафтогаз» Надія Бігун. За її словами, виклик для замовника – псевдолокальне виробництво, коли отримати контракт намагаються недоброчесні учасники.