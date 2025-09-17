Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
03:10 хвилин
Річні обсяги закупівель великих компаній вимірюються десятками мільярдів гривень. Для локального підприємства стати постачальником такого бізнесу – драйвер розвитку. Чи легко отримати підряд від «Нафтогазу» або «Нової пошти»? Головне з дискусії на «Форумі промисловців» від Forbes Ukraine.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
У липні 2025-го уряд затвердив постанову, якою розширив перелік обовʼязкових товарів із мінімальною часткою українського виробництва. Так звана локалізація обовʼязка в держсекторі для публічних закупівель.
«Розуміємо її важливість, але в цій практиці є деякі недоліки», – каже директорка з операційної ефективності закупівель та управління ланцюгами постачання групи «Нафтогаз» Надія Бігун. За її словами, виклик для замовника – псевдолокальне виробництво, коли отримати контракт намагаються недоброчесні учасники.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.