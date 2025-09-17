Підписка від 49 грн
«Не подобається, коли кілька разів на рік намагаються підвищити ціни». Як обирають постачальників великі компанії. Досвід «Нової пошти» і «Нафтогазу» 

Річні обсяги закупівель великих компаній вимірюються десятками мільярдів гривень. Для локального підприємства стати постачальником такого бізнесу – драйвер розвитку. Чи легко отримати підряд від «Нафтогазу» або «Нової пошти»? Головне з дискусії на «Форумі промисловців» від Forbes Ukraine.

У липні 2025-го уряд затвердив постанову, якою розширив перелік обовʼязкових товарів із мінімальною часткою українського виробництва. Так звана локалізація обовʼязка в держсекторі для публічних закупівель. 

«Розуміємо її важливість, але в цій практиці є деякі недоліки», – каже директорка з операційної ефективності закупівель та управління ланцюгами постачання групи «Нафтогаз» Надія Бігун. За її словами, виклик для замовника – псевдолокальне виробництво, коли отримати контракт намагаються недоброчесні учасники. 

