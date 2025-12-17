Группа «Метинвест» приобрела румынский завод ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A. в городе Яссы, специализирующийся на производстве сварных труб малого диаметра для строительства и машиностроения. Сделка оценивается в менее чем €10 млн. Что она даст украинскому металлургическому гиганту?

Группа «Метинвест» 17 декабря объявила о приобретении завода, который будет интегрирован в ее производственные и организационные цепи в 2026 году. Мощности предприятия включают пять трубных станов, две линии продольной резки металла и две линии нанесения покрытия.

Какое значение имеет этот проект для крупнейшей металлургической компании Украины?