Незначительная, но выгодная сделка. «Метинвест» покупает трубный завод ArcelorMittal в Румынии. Что это даст металлургическому гиганту?

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Для «Метинвест» сделка выгодна, хотя и не очень масштабная, говорят эксперты /Shutterstock

Для «Метинвест» сделка выгодна, хотя и не очень масштабная, говорят эксперты

Группа «Метинвест» приобрела румынский завод ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A. в городе Яссы, специализирующийся на производстве сварных труб малого диаметра для строительства и машиностроения. Сделка оценивается в менее чем €10 млн. Что она даст украинскому металлургическому гиганту?

Группа «Метинвест» 17 декабря объявила о приобретении завода, который будет интегрирован в ее производственные и организационные цепи в 2026 году. Мощности предприятия включают пять трубных станов, две линии продольной резки металла и две линии нанесения покрытия.

Какое значение имеет этот проект для крупнейшей металлургической компании Украины?

