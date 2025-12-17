Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
02:48 хвилин
Группа «Метинвест» приобрела румынский завод ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A. в городе Яссы, специализирующийся на производстве сварных труб малого диаметра для строительства и машиностроения. Сделка оценивается в менее чем €10 млн. Что она даст украинскому металлургическому гиганту?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Группа «Метинвест» 17 декабря объявила о приобретении завода, который будет интегрирован в ее производственные и организационные цепи в 2026 году. Мощности предприятия включают пять трубных станов, две линии продольной резки металла и две линии нанесения покрытия.
Какое значение имеет этот проект для крупнейшей металлургической компании Украины?
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.