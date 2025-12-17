Група «Метінвест» придбала румунський завод ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A. у місті Ясси, який спеціалізується на виробництві зварних труб малого діаметра для будівництва та машинобудування. Угоду оцінюють у менш ніж €10 млн. Що вона дасть українському металургійному гіганту?

Група «Метінвест» 17 грудня оголосила про придбання заводу, який буде інтегровано в її виробничі й організаційні ланцюги у 2026 році. Потужності підприємства включають п’ять трубних станів, дві лінії поздовжнього різання металу та дві лінії нанесення покриття.

Яке значення має цей проєкт для найбільшої металургійної компанії України?