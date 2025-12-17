Деталі

Підприємство спеціалізується на виробництві зварних конструкційних труб малого діаметра для будівництва, машинобудування, інфраструктури та аграрного сектору. Максимальна потужність заводу становить 240 000 тонн продукції на рік.

Потужність заводу дозволяє забезпечувати стабільне виробництво та постачання, а розташування активу в Румунії – всього за 600 км від Запоріжжя – дає можливість постачати до 180 000 тонн гарячекатаного рулону українського виробництва щороку, пояснили в компанії.

Процедури погодження угоди тривали декілька місяців: 21 жовтня 2025 року компанія подала угоду на розгляд Європейської комісії, а 24 листопада отримала її схвалення на підставі регламенту ЄС про злиття. Наступного дня аналогічне погодження надало національне відомство Румунії з питань конкуренції після скринінгу іноземної інвестиції.

У 2026 році запланована інтеграція заводу у виробничі та організаційні ланцюги «Метінвесту». Підприємство має п’ять трубних станків, дві лінії поздовжнього різання та дві лінії покриття. «Метінвест» зобов’язується дотримуватися всіх трудових договорів зі співробітниками заводу.

Придбання заводу дозволяє розширити виробничий ланцюг компанії до готової продукції, забезпечити регулярне завантаження як румунського активу, так і підприємств в Україні, а також підтримувати виробничу стабільність у регіоні, заявили в «Метінвест». Румунія щороку імпортує понад 400 000 тонн зварних труб, що створює попит на продукцію нового заводу.

Контекст

Купівля AMTP Iasi може стати першим етапом більш масштабної експансії «Метінвесту» на румунському ринку. На початку жовтня компанія також підтвердила зацікавленість у придбанні Liberty Galați – єдиного в країні виробника плоского прокату з потужністю близько 2 млн тонн сталі на рік. Підприємство володіє 99,99% трубного заводу Liberty Tubular Products Galați SA, а також портовим комплексом Romportmet на Дунаї. Водночас за цей актив, на відміну від AMTP Iasi, очікується значно жорсткіша конкуренція: на завод також претендують UMB Steel, Steel Mont (Німеччина) та Kayseri Metal Center (Туреччина).

ArcelorMittal Tubular Products Іа́сі S.A. – румунське підприємство, що спеціалізується на виробництві сталевих труб і профілів, зокрема зварних труб малого діаметру, трубних аксесуарів та профілів для різноманітних промислових застосувань. Компанія розташована в місті Яси, Румунія, де знаходиться її виробничий майданчик. Історія підприємства в Яси бере свій початок ще з 1963 року, коли на цьому майданчику було засновано завод із виробництва труб і профілів.

Офіційно компанія ArcelorMittal Tubular Products Іа́сі S.A. була зареєстрована 28 листопада 1992 року. У 2003 році виробничий майданчик увійшов до складу групи ArcelorMittal під час розширення діяльності корпорації в Європі, що дозволило підприємству інтегруватися в міжнародну мережу виробництва сталевих труб і профілів.

За даними Doing Business RO, виторг компанії за 2024 рік скоротився до $70 млн проти $88 млн роком раніше. Чистий збиток за 2024 рік склав $15 млн. Підприємство налічує 170 працівників.