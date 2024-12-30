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40 000 дронов в месяц и более $1 млрд выручки. Как Александр Яковенко сделал TAF Drones одним из самых крупных частных игроков украинского miltech? Интервью

Дмитрий Зозуля /из личного архива
Дмитрий Зозуля
Контрибьютор Forbes

5 хв читання

Засновник TAF Drones Олександр Яковенко /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Основатель TAF Drones Александр Яковенко Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

У украинского милтека есть шанс вырасти до $10 млрд и стать мировым игроком. Как этого достичь – рецепт от Александра Яковенко, 34, основателя TAF Drones, производящего 40 000 дронов в месяц. В 2024 году на премии «Предприниматель года», по версии Forbes Ukraine, Яковенко получил приз как «Прорыв года»

Разговор отредактирован и сокращен для ясности.

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