40 000 дронов в месяц и более $1 млрд выручки. Как Александр Яковенко сделал TAF Drones одним из самых крупных частных игроков украинского miltech? Интервью

У украинского милтека есть шанс вырасти до $10 млрд и стать мировым игроком. Как этого достичь – рецепт от Александра Яковенко, 34, основателя TAF Drones, производящего 40 000 дронов в месяц. В 2024 году на премии «Предприниматель года», по версии Forbes Ukraine, Яковенко получил приз как «Прорыв года»