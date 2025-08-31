Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

мита США /Getty Images
Категория
Свой бизнес
Дата

Forbes Digital

США вводят пошлины на посылки от $100. «Новая почта» и «Укрпочта» повышают тарифы. Удержатся ли украинские продавцы за океаном?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

США вводят пошлины на посылки из Украины. Как они повлияют на украинский бизнес Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:57 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:57

Новые пошлины США после решения Трампа меняют правила игры для украинских предпринимателей, продающих свои товары на Amazon, Etsy или eBay. Что ждет почти 80 000 компаний, продающих в США, и какой у них план?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

«Готовимся, что стоимость доставки вырастет вдвое, первые месяцы будет полный хаос и много недовольных клиентов», – говорит Михаил Пересунько, основатель украинской мануфактуры Ancient Smithy. Компания производит в Гостомеле топоры и молотки ручной ковки с персональной гравировкой. Более 90% изделий Ancient Smithy продает в США через платформы Amazon, Etsy, eBay и собственный сайт.

Администрация Дональда Трампа с 29 августа отменила de minimis – льготы на ввоз посылок стоимостью до $800. Теперь за ввоз товаров в США придется доплачивать 10% пошлины. От сбора освобождаются только документы и подарки стоимостью до $100.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні