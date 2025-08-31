Новые пошлины США после решения Трампа меняют правила игры для украинских предпринимателей, продающих свои товары на Amazon, Etsy или eBay. Что ждет почти 80 000 компаний, продающих в США, и какой у них план?

«Готовимся, что стоимость доставки вырастет вдвое, первые месяцы будет полный хаос и много недовольных клиентов», – говорит Михаил Пересунько, основатель украинской мануфактуры Ancient Smithy. Компания производит в Гостомеле топоры и молотки ручной ковки с персональной гравировкой. Более 90% изделий Ancient Smithy продает в США через платформы Amazon, Etsy, eBay и собственный сайт.

Администрация Дональда Трампа с 29 августа отменила de minimis – льготы на ввоз посылок стоимостью до $800. Теперь за ввоз товаров в США придется доплачивать 10% пошлины. От сбора освобождаются только документы и подарки стоимостью до $100.