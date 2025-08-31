Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

мита США /Getty Images
Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

США вводять мита на посилки від $100. «Нова пошта» та «Укрпошта» піднімають тарифи. Чи втримаються українські продавці за океаном?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

США вводять мита на посилки з України. Як вони вплинуть на український бізнес Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:57 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:57

Нові мита США після рішення Трампа змінюють правила гри для українських підприємців, що продають свої товари на Amazon, Etsy чи eBay. Що чекає майже 80 000 компаній, які продають до США, та який у них план?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

«Готуємось, що вартість доставки зросте вдвічі, перші місяці буде повний хаос та багато незадоволених клієнтів», – каже Михайло Пересунько, засновник української мануфактури Ancient Smithy. Компанія виготовляє в Гостомелі сокири та молотки ручного кування з персональним гравіюванням. Понад 90% виробів Ancient Smithy продає до США – через платформи Amazon, Etsy, eBay та власний сайт. 

Адміністрації Дональда Трампа з 29 серпня скасувала de minimis – пільги на ввезення посилок вартістю до $800. Тепер за ввезення товарів до США доведеться доплачувати 10% мита. Від збору звільняються лише документи та подарунки вартістю до $100. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні