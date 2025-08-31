Нові мита США після рішення Трампа змінюють правила гри для українських підприємців, що продають свої товари на Amazon, Etsy чи eBay. Що чекає майже 80 000 компаній, які продають до США, та який у них план?

«Готуємось, що вартість доставки зросте вдвічі, перші місяці буде повний хаос та багато незадоволених клієнтів», – каже Михайло Пересунько, засновник української мануфактури Ancient Smithy. Компанія виготовляє в Гостомелі сокири та молотки ручного кування з персональним гравіюванням. Понад 90% виробів Ancient Smithy продає до США – через платформи Amazon, Etsy, eBay та власний сайт.

Адміністрації Дональда Трампа з 29 серпня скасувала de minimis – пільги на ввезення посилок вартістю до $800. Тепер за ввезення товарів до США доведеться доплачувати 10% мита. Від збору звільняються лише документи та подарунки вартістю до $100.