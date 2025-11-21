АРМА потеряло портовый терминал «Бориваж». Что это значит для актива, который агентство приписывает бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову?
31 октября Шевченковский райсуд Киева отменил решение о передаче компании «Агротерминал Логистик», в собственности которой находится зерновой терминал «Бориваж» в порту «Южный» в Одесской области, Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), свидетельствуют данные судебного реестра.
В этот же день АРМА завершило рыночные консультации и готовила терминал к продаже.
