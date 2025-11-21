АРМА втратило портовий термінал «Боріваж». Що це означає для активу, який агентство приписує бізнесменам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову? Топменеджмент «Біроважу» заперечує, що вони є серед власників.
31 жовтня Шевченківський райсуд Києва скасував рішення про передачу компанії «Агротермінал Логістик», у власності якої знаходиться зерновий термінал «Боріваж» у порту «Південний» на Одещині, Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), свідчать дані судового реєстру.
У цей самий день АРМА завершило ринкові консультації та готувало термінал до продажу.
