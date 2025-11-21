Підписка від 25 грн
«Створили юридичний штиль». Суд скасував передачу «приватівського» порту «Боріваж» в управління АРМА. Як це вдалося та які наслідки?

Уляна Букатюк
Forbes

5 хв читання

Боріваж /Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

Суд скасував передачу порту «Боріваж» в управління АРМА Фото Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

АРМА втратило портовий термінал «Боріваж». Що це означає для активу, який агентство приписує бізнесменам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову? Топменеджмент «Біроважу» заперечує, що вони є серед власників.

31 жовтня Шевченківський райсуд Києва скасував рішення про передачу компанії «Агротермінал Логістик», у власності якої знаходиться зерновий термінал «Боріваж» у порту «Південний» на Одещині, Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), свідчать дані судового реєстру. 

У цей самий день АРМА завершило ринкові консультації та готувало термінал до продажу.  

