АРМА втратило портовий термінал «Боріваж». Що це означає для активу, який агентство приписує бізнесменам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову? Топменеджмент «Біроважу» заперечує, що вони є серед власників.

31 жовтня Шевченківський райсуд Києва скасував рішення про передачу компанії «Агротермінал Логістик», у власності якої знаходиться зерновий термінал «Боріваж» у порту «Південний» на Одещині, Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), свідчать дані судового реєстру.

У цей самий день АРМА завершило ринкові консультації та готувало термінал до продажу.