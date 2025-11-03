Від готелю до екосистеми. Mountain Residence демонструє, як працює новий стандарт преміального курортного відпочинку в горах 

Всього за рік роботи Mountain Residence довів, що український преміальний курорт може відповідати найвищим міжнародним стандартам. Поєднання продуманого сервісу, архітектури й управління дозволило готелю стати одним із лідерів ринку Буковелю. Концепція комплексу – це збалансована інфраструктура, високий рівень обслуговування та увага до кожної деталі, що створює відчуття комфорту й стабільності

Сьогодні Буковель – це не лише найпопулярніший гірськолижний курорт країни, а й динамічний ринок, що продовжує розвиватися, попри виклики. Сформована інфраструктура, постійний потік туристів і зростаючий інтерес інвесторів роблять його центром рекреаційної економіки Карпат. У цьому середовищі Mountain Residence став прикладом того, як компетентне управління та системний підхід можуть створити новий рівень готельного бізнесу в горах.

Mountain Residence: архітектура, сервіс і результат, який вимірюється цифрами

Mountain Residence народився з ідеї створити в Карпатах комплекс, що поєднуватиме європейський рівень сервісу, архітектурну естетику й інвестиційну привабливість. У 2016 році проєкт став відкритим для інвестування – тоді це було новаторське рішення для ринку Буковелю.

Сьогодні це преміальний готельний комплекс, розташований серед лісів і гір, який складається з трьох веж і 43 шале. Його розташування на пагорбі, вище рівня сусідніх комплексів, забезпечує панорамні краєвиди та відчуття відокремленості від шуму курорту.

Архітектуру й інтер’єри створено з увагою до текстур і матеріалів. Mountain Residence швидко став «інстаграмним» і візуально впізнаваним місцем курорту.

За успіхом Mountain Residence стоїть управлінська компанія CARTEL Holding, яка 21 жовтня відзначила 21-річчя. За цей час на ринку CARTEL перетворила свою діяльність на екосистему, що охоплює готелі, ресторани, SPA-комплекси та інфраструктурні сервіси Буковелю. Під управлінням CARTEL – Voda Club, Le Grand, BUKA Apart Hotel та інші об’єкти, які формують цілісну екосистему курорту.

Валерій Поляков, директор із розвитку CARTEL Holding Ми приділяємо багато уваги розвитку. Наші топменеджери та шеф-кухарі стажуються в США за програмами від NRA та US MEF, навчаються в Університеті кави в Трієсті, Баскському кулінарному центрі, школі Paul Bocuse та інших закладах, покращують навички в готелях Mandarin Oriental, Four Seasons та Fairmont, досліджують кухню в кращих світових ресторанах. І гості це відчувають. Вони отримують задоволення від нашого продукту та сервісу, тому з радістю повертаються до нас знову.

Прогнозованість для інвестора: як влаштована модель Mountain Residence

Інвестиційна модель Mountain Residence побудована на принципах безпеки та прибутковості для інвестора. Керуюча компанія бере на себе всі операційні процеси – від обслуговування номерів до маркетингу та бронювань, забезпечуючи стабільний дохід для власників апартаментів.

Маркетингова концепція Mountain Residence – це окремий кейс, адже бренд формує попит через враження. З моменту відкриття готель часто відвідували інфлюенсери та блогери.

Герман Ільницький, директор з маркетингу Mountain Residence Інфлюенсери в Mountain Residence – провідники емоцій. З моменту відкриття ми прийняли 144 інфлюенсерів, і вони не створюють вигадану картинку. Тут показують простір так, як відчувають його самі – щиро й без сценарію. Їхні враження вселяють довіру і створюють відчуття, ніби потрапляєш у щось особливе, доступне лише «своїм».

Окрім співпраці з лідерами думок, команда Mountain Residence вибудовує багатовимірний маркетинг проєкту: активні соціальні мережі, колаборації з українськими брендами, бізнес-гостинність і власний продакшн.

Один лише ролик до Дня Незалежності – приклад змістовної комунікації, що показує, як компанія будує сьогодення заради майбутнього. Водночас він охопив майже 40 000 представників цільової аудиторії. Такі проєкти зміцнюють впізнаваність бренду і безпосередньо впливають на кількість бронювань. Наразі в соцмережах Mountain Residence 7 млн охоплень у сезон і 3,5 млн – у міжсезоння.

Вілли від Mountain Residence – нова сторінка бренду

Після завершення будівництва та визнання успіху готелю команда вирішила створити новий формат, який задовольнить потребу гостей у приватності й усамітненні. А світовий тренд на спокійний формат відпочинку лише підсилив цю ідею.

Алла Лук'янова, керівниця відділу продажів Ми побачили, що багато гостей прагнуть більше простору для себе – пари, великі сім'ї з дітьми або компанії, які приїжджають святкувати. Кожному хочеться місця, де можна відпочивати на свій розсуд, без зайвих турбот, але водночас із доступом до всіх послуг готелю. Так і з'явилася ідея створити вілли.

Premium Villas & SPA – це 54 вілли площею 171 кв. м кожна. У новому форматі поєднано чотири ключові фактори.

Продукт і архітектура. Витончений дизайн від YOD Group, монолітно-каркасна технологія будівництва, натуральні матеріали – усе створене з думкою про довговічність і комфорт. Розвинена інфраструктура. Вілли будуються поруч із готелем, який вже працює та приймає гостей. Власна інфраструктура задовольняє потреби абсолютно різних аудиторій: пар, сімей, гучних компаній чи любителів активного відпочинку. Досвід будівництва й управління. За спиною компанії – реалізований готель і комплекс шале, успішне управління та висока завантаженість. Відпрацьована система вже показала результати, а власна управлінська компанія разом із надійною будівельною компанією, що спеціалізується на гірських об’єктах, забезпечує ефективність кожного проєкту. У гірських умовах помилка в проєктуванні або економія на матеріалах коштують дорого, тож інвестують у технології та матеріали, які витримують кліматичні навантаження, зменшують потребу в капітальних ремонтах у перші 10 років і підвищують капіталізацію об’єкта. Інвестиційна модель. Усі процеси бере на себе управлінська компанія, відповідаючи за бронювання, сервіс, маркетинг і звітність. Прибуток розподіляється з усіх вілл пропорційно, що забезпечує стабільність і передбачуваність виплат незалежно від завантаженості окремої вілли. Крім того, інвестор отримує до 30 днів проживання на рік у власній віллі.

Premium Villas & SPA створені з максимально продуманою логікою для інвестора: мінімізовані ризики, стабільна система виплат, операційна прозорість і підтримка з боку перевіреного бренду, наголошують у компанії. Довіра до керуючої компанії, сформована досвідом Mountain Residence, разом з уже наявною базою гостей забезпечують прогнозовану завантаженість і сталу капіталізацію активу.

Алла Лук'янова, керівниця відділу продажів Величезна перевага нашого проєкту в тому, що ми почали його втілення не з нуля, а продовжуючи наш бренд, який вже має якісну інфраструктуру: готелі, котеджі, ресторани, відпочинкові зони, SPA, аналогів якому немає в Східній Європі, конференц-зали, території для дитячого відпочинку та розваг, лижна інфраструктура тощо. Все це стало частиною ексклюзивної екосистеми Mountain Residence, яку інвестор вілли отримає одразу після завершення будівництва. Це не просто будинок серед гір, де треба придумати, як розважити гостя. Це готова інфраструктура, яка вже працює та випробувана часом.

Будівництво вілл вже розпочато. У січні 2026 року відкриється презентаційна вілла, яка стане місцем, де потенційні інвестори зможуть особисто оцінити якість будівництва, планування й атмосферу бренду.

