Pornhub опубликовал итоговый отчет за 2025 год с данными о поисковых запросах, просмотрах, демографии аудитории, устройствах и географии трафика. Украина – в двадцатке стран с наибольшим трафиком на платформе. Как эти данные могут быть полезными для украинских предпринимателей?
Украина занимает 16-е место по объему трафика за 2025 год, говорится в отчете Pornhub за 2025-й. За последние три года страна немного потеряла: в 2023 году было 14-е место, в 2024-м – 15-е.
«Наблюдаем уменьшение объема украинского трафика. Но важнее другое: на Pornhub нет массового размещения украинских брендов», – отмечает Юрий Копишинский, CEO Webpromo. Основные рекламодатели – казино, гемблинг и прочие высокорисковые ниши, добавляет он.
