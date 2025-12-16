Pornhub опублікував підсумковий звіт за 2025 рік із даними про пошукові запити, перегляди, демографію аудиторії, пристрої та географію трафіку. Україна – у двадцятці країн із найбільшим трафіком на платформі. Як ці дані можуть бути корисними для українських підприємців?

Україна посідає 16-те місце за обсягом трафіку за 2025 рік, йдеться у звіті Pornhub за 2025-й. За останні три роки країна трохи втратила: у 2023 році було 14-те місце, у 2024-му – 15-те.

«Бачимо зменшення обсягу українського трафіку. Але важливіше інше: на Pornhub немає масового розміщення українських брендів», – зазначає Юрій Копишинський, CEO Webpromo. Основні рекламодавці – казино, гемблінг та інші високоризикові ніші, додає він.