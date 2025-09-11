Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 11 сентября определил для застройщицы Владиславы Молчановой меру пресечения – залог в размере 100 млн грн. Соучредительницу Stolitsa Group, бывшего народного депутата Юрия Иванющенко и еще четырех человек подозревают в завладении 18 га государственных земель за киевской Окружной. Что это значит для бизнеса Stolitsa Group?

Сегодня, 11 сентября, ВАКС избрал меру пресечения соучредительнице строительной компании Stolitsa Group Владиславе Молчановой. Прокурор просил 300 млн грн, решение суда – 100 млн грн.

Молчанова и еще пять человек подозреваются в завладении частью госземель, где расположен киевский рынок «Столичный», стоимостью 160 млн грн. Она получила подозрение от НАБУ в субботу, 6 сентября. Дело о якобы незаконном завладении 18 га длится с 2021 года.