Вищий антикорупційний суд 11 вересня визначив для забудовниці Владислави Молчанової запобіжний захід – заставу у 100 млн грн. Співасновницю Stolitsa Group, колишнього народного депутата Юрія Іванющенка та ще чотирьох осіб підозрюють у заволодінні 18 га державних земель за київською окружною. Що це означає для бізнеса Stolitsa Group?

Сьогодні, 11 вересня, ВАКС обрав запобіжний захід співзасновниці будівельної компанії Stolitsa Group Владиславі Молчановій. Прокурор просив 300 млн грн, рішення суду – 100 млн грн.

Молчанову та ще пʼятьох осіб підозрюють у заволодінні частиною держземель, де розташований київський ринок «Столичний», вартістю 160 млн грн. Вона отримала підозру від НАБУ у суботу, 6 вересня. Справа про начебто незаконне заволодіння 18 га триває з 2021 року.