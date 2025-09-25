Алексей Витченко вместе с партнером Андреем Маленковым запустил WorkUgo – платформу для трудоустройства африканских рабочих в Канаде и других странах. В старт Витченко вложил почти $200 000 – средний чек своего фонда Digital Future. Команда делает ставку на дефицит рабочей силы, который уже ощущают компании в США, Канаде и Европе. Каковы перспективы?

Венчурный фонд Digital Future вложил около $200 000 в стартап WorkUgo, который две недели назад запустил управляющий партнер фонда Алексей Витченко. Это средний чек Digital Future, который за 10 лет инвестировал более $9 млн в 40 стартапов.

Для Витченко WorkUgo – второй стартап после основанной в 2020-м платформы онлайн-терапии Calmerry. Он развивает его с экс-руководителем продуктового направления компании по доставке пищи Just Eat Takeaway Андреем Маленковым. Продукт – платформа, на которой западные предприятия могут искать и привлекать работников из Африки, Азии и Латинской Америки.