Олексій Вітченко разом із партнером Андрієм Маленковим запустив WorkUgo – платформу для працевлаштування африканських працівників у Канаді та інших країнах. У старт Вітченко вклав майже $200 000 – середній чек свого фонду Digital Future. Команда робить ставку на дефіцит робочої сили, який уже відчувають компанії у США, Канаді та Європі. Які перспективи?

Венчурний фонд Digital Future вклав майже $200 000 у стартап WorkUgo, який два тижні тому запустив керівний партнер фонду Олексій Вітченко. Це середній чек Digital Future, який за 10 років інвестував понад $9 млн у 40 стартапів.

Для Вітченка WorkUgo – другий стартап після заснованої у 2020-му платформи онлайн-терапії Calmerry. Він розвиває його з екскерівником продуктового напряму компанії з доставки їжі Just Eat Takeaway Андрієм Маленковим. Продукт – платформа, де західні підприємства можуть шукати й залучати працівників з Африки, Азії та Латинської Америки.