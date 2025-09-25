Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Африка – головне джерело робітників». Венчурний інвестор Вітченко робить стартап для пошуку працівників на заводи. Як заробити на перевезенні мігрантів

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

дефіцит працівників на заводі /прес-служба

Венчурний інвестор Вітченко робить стартап для пошуку працівників на заводи. Як заробити на перевезенні мігрантів? Фото прес-служба

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:06 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:06

Олексій Вітченко разом із партнером Андрієм Маленковим запустив WorkUgo – платформу для працевлаштування африканських працівників у Канаді та інших країнах. У старт Вітченко вклав майже $200 000 – середній чек свого фонду Digital Future. Команда робить ставку на дефіцит робочої сили, який уже відчувають компанії у США, Канаді та Європі. Які перспективи?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Венчурний фонд Digital Future вклав майже $200 000 у стартап WorkUgo, який два тижні тому запустив керівний партнер фонду Олексій Вітченко. Це середній чек Digital Future, який за 10 років інвестував понад $9 млн у 40 стартапів. 

Для Вітченка WorkUgo – другий стартап після заснованої у 2020-му платформи онлайн-терапії Calmerry. Він розвиває його з екскерівником продуктового напряму компанії з доставки їжі Just Eat Takeaway Андрієм Маленковим. Продукт – платформа, де західні підприємства можуть шукати й залучати працівників з Африки, Азії та Латинської Америки.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні