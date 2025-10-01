Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
03:50 хвилин
Сервисы онлайн-вызова авто сражаются за водителей. Для этого Uklon изменил стоимость тарифов, а Bolt добавил новые функции в приложение, чтобы стоимость поездок корректировалась в режиме реального времени. Работают ли эти методы?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.