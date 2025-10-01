Forbes Digital підписка
Борьба за водителей. В Киеве тарифы на такси Uklon выросли на 14%, средний чек Bolt – на 3–5%. Что толкает цену вверх

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

2 хв читання

Зростання цін на таксі /Иллюстрация Shutterstock / Анна Наконечная

В Киеве тарифы на такси Uklon выросли на 14%. Средний чек Bolt – на 3–5% Фото Иллюстрация Shutterstock / Анна Наконечная

Сервисы онлайн-вызова авто сражаются за водителей. Для этого Uklon изменил стоимость тарифов, а Bolt добавил новые функции в приложение, чтобы стоимость поездок корректировалась в режиме реального времени. Работают ли эти методы?

