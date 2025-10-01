Підписка від 49 грн
Боротьба за водіїв. У Києві тарифи на таксі Uklon зросли на 14%, середній чек Bolt – на 3–5%. Що штовхає ціну вгору 

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

2 хв читання

Зростання цін на таксі /Ілюстрація Shutterstock / Анна Наконечна

У Києві тарифи на таксі Uklon зросли на 14%. Середній чек Bolt – на 3–5% Фото Ілюстрація Shutterstock / Анна Наконечна

Сервіси онлайн-виклику авто борються за водіїв. Для цього Uklon змінив вартість тарифів, а Bolt додав нові функції в застосунок, щоб вартість поїздок корегувалася в режимі реального часу. Чи працюють ці методи?  

