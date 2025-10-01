Прослухати матеріал
Сервіси онлайн-виклику авто борються за водіїв. Для цього Uklon змінив вартість тарифів, а Bolt додав нові функції в застосунок, щоб вартість поїздок корегувалася в режимі реального часу. Чи працюють ці методи?
