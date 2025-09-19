Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Налог для таксистов и курьеров на 14 млрд грн в год. Кабмин хочет с 1 января облагать Uklon, Glovo и OLX. Как это повлияет на пользователей?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

3 хв читання

Що змінить податок для Uber, Glovo та OLX? /коллаж Анастасия Решетник

Какой налог будут платить таксисты, курьеры и продавцы, есть ли исключения и когда вступят в силу изменения? Фото коллаж Анастасия Решетник

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:41 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:41

Таксисты Uklon и Uber, курьеры Glovo и продавцы на OLX могут получить новый универсальный налог. Это должно упростить жизнь и сервисам, и их пользователям, а также наполнить бюджет. Что изменит налог на OLX?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні