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Bolt запускает в Украине подписку Bolt Plus. Как это работает

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Сервис Bolt ввел в Украине ежемесячную подписку Bolt Plus. За 199 грн пользователи получают расширенные возможности для заказа поездок и доставки еды, включая кэшбек, приоритетное обслуживание и бесплатную доставку, говорится в пресс-релизе компании.

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Подробности

  • В сервисе Bolt Food пользователи могут заказывать доставку из ресторанов-партнеров бесплатно – при условии, что стоимость заказа превышает 249 грн. Компания компенсирует доставку в пределах 100 грн, и количество таких заказов не ограничивается. Кроме того, эти заказы обрабатываются в первую очередь.
  • В сфере перевозок подписка дает кэшбек до 10% на все поездки. Полученные бонусы зачисляются на баланс Bolt и могут быть использованы для следующих заказов. Пользователи получают три бесплатные отмены в месяц и приоритет при вызове авто – машины прибывают быстрее обычного.
  • Первый месяц подписки Bolt Plus бесплатный, после чего действует ежемесячная плата 199 грн. В приложении Bolt рестораны, участвующие в программе, отмечены специальным значком «+».
  • Bolt предоставляет услуги по перевозкам в 41 городе Украины, а доставка еды работает в 35 городах. Новая подписка доступна во всех регионах, где функционируют сервисы компании. По словам руководителя Bolt Food Украина Вячеслава Левченко, запуск Bolt Plus – это шаг к построению экосистемы удобных и выгодных сервисов для украинцев. Он подчеркнул, что подписка призвана упростить повседневные действия пользователей и позволить им экономить время и деньги.

Контекст

Сервис онлайн-вызова авто Bolt – второй игрок на украинском рынке райдхейлинга с долей 37,5%, по данным дашборда monobank, имеющий 9,5 млн клиентов. В Украине у Bolt около 100 000 активных водителей. От лидера рынка Uklon эстонская компания отстает менее чем на 10 процентных пунктов.

Всего услугами сервиса Bolt пользуются более 200 млн клиентов в более чем 50 странах Европы и Африки (более 600 городов). Компания предоставляет услуги совместного использования транспорта, включая вызов авто, аренду электросамокатов и электровелосипедов, а также аренду автомобилей. Более 4,5 млн водителей пользуются платформой Bolt по всему миру.

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