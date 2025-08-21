Крупнейшие игроки рынка онлайн-вызова авто в Украине – Uklon, Bolt и Uber – обратились к киевским властям с просьбой разрешить работу в столице в комендантский час. Для запуска ночных поездок в Киеве компании предлагают учесть опыт Львова или разработать другой алгоритм работы. Сколько Uklon и Bolt могут заработать на ночных поездках?

Столичные власти и силовые структуры разрабатывают механизм, который позволит ночные перевозки в Киеве для сервисов онлайн-вызова. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко вечером 20 августа.

Пост Ткаченко – ответ на открытое письмо руководителей сервисов онлайн-вызова авто Uklon, Bolt и Uber с просьбой разрешить компаниям работать в Киеве в комендантский час. «В СМИ появляются многочисленные публикации по перевозкам пассажиров во время комендантского часа, которые нередко осуществляются в «теневом» режиме», – говорится в письме компаний, имеющемся в распоряжении Forbes.