Будем «совершать меньше сделок». Партнер Flyer One Ventures Виталий Лаптенок о привлечении IFC и ЕБРР, новой стратегии фонда и «красных флагах» для инвестиций. Интервью

Альона Сидельникова
Інвестиції в стартапи Flyer One Ventures /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Партнер Flyer One Ventures Виталий Лаптенок о привлечении институциональных инвесторов, новой стратегии и фонде в Нидерландах и «красных флагах» для инвестиций Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Украинский венчурный фонд Flyer One Ventures (F1V) меняет стратегию после привлечения €11,5 млн от институциональных инвесторов IFC и ЕБРР. Новый план – вложить до $60 млн в 35 стартапов за пять лет, нарастить средний чек до $1,5 млн и увеличить количество сделок, где фонд лид-инвестор. Как трансформируется F1V?

Украинский фонд F1V планирует инвестировать в стартапы $50-60 млн за следующие пять лет, говорит управляющий партнер фонда Виталий Лаптенок. Этот план – часть обновленной стратегии фонда после привлечения €11,5 млн от институциональных инвесторов IFC (входит в группу Всемирного банка) и ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития).

F1V стал первым украинским венчурным фондом, привлекшим деньги одновременно от IFC и ЕБРР. 10 июля компания анонсировала сбор нового фонда с целевым размером €50 млн. «Привлечь институциональных инвесторов – это большой знак качества», – говорил принципал украинско-американского фонда Horizon Capital Денис Сычков в июле 2025 года.

