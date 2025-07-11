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«Большой знак качества». Украинский Flyer One Ventures открыл новый фонд, в который уже вложились ЕБРР и IFC. Какие шансы собрать €50 млн?

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

3 хв читання

як отримати інвестиції від Flyer One Ventures

За пять-семь лет украинский Flyer One Ventures (F1V) проинвестирует 30-35 стартапов из Центральной и Восточной Европы, говорит соучредитель и партнер F1V Алексей Ермоленко

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Flyer One Ventures (F1V) стал первым украинским венчурным фондом, привлекшим деньги одновременно от IFC и ЕБРР – институции вложили в новый фонд €11,5 млн. В целом F1V планирует собрать €50 млн, чтобы инвестировать в стартапы из Украины и Восточной Европы. Это амбициозно, потому что другие игроки не спешат собирать новый капитал. Что играет на руку F1V?

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За пять-семь лет украинский Flyer One Ventures проинвестирует 30-35 стартапов из Центральной и Восточной Европы, говорит соучредитель и партнер F1V Алексей Ермоленко. 10 июля компания анонсировала сбор нового фонда с целевым размером €50 млн.

Первые €11,5 млн дали Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC). «Привлечь институциональных инвесторов, то есть ЕБРР и IFC – это большой знак качества», – говорит принципал украинско-американского фонда Horizon Capital Денис Сычков.

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