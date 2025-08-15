Український венчурний фонд Flyer One Ventures (F1V) змінює стратегію після залучення €11,5 млн від інституційних інвесторів IFC та ЄБРР. Новий план – вкласти до $60 млн у 35 стартапів за п’ять років, наростити середній чек до $1,5 млн і збільшити кількість угод, де фонд лід-інвестор. Як трансформується F1V?

Український фонд F1V планує інвестувати у стартапи $50–60 млн за наступні п’ять років, каже керуючий партнер фонду Віталій Лаптенок. Цей план – частина оновленої стратегії фонду після залучення €11,5 млн від інституційних інвесторів IFC (входить до групи Світового банку) та ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку).

F1V став першим українським венчурним фондом, що залучив гроші одночасно від IFC та ЄБРР. 10 липня компанія анонсувала збір нового фонду з цільовим розміром €50 млн. «Залучити інституційних інвесторів – це великий знак якості», – казав принципал українсько-американського фонду Horizon Capital Денис Сичков у липні 2025-го.