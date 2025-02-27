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Украинский фонд Flyer One Ventures совершил экзит из американского Greenscreens.ai. Его покупают за $160 млн

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

1 хв читання

Финансовая компания Triumph Financial покупает американский ИИ-стартап Greenscreens.ai. Сумма сделки – $160 млн, говорится в пресс-релизе. После ее закрытия украинский фонд Flyer One Ventures совершит экзит.

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Ключевые факты

  • Greenscreens.ai строит платформу ценообразования для логистической сферы. Сумма сделки с Triumph Financial – $160 млн, из которых $140 млн – наличные деньги и еще $20 млн – в акциях компании. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2025 года.
  • Фонд Flyer One Ventures инвестировал в стартап в феврале 2022 года. «Позже они привлекли средства еще от нескольких инвесторов, а в ноябре 2022 года закрыли раунд серии А на $5 млн», – говорит управляющий партнер Flyer One Ventures Виталий Лаптенок.
  • Сумма инвестиций Flyer One Ventures не разглашалась. «В общей сложности у нас чеки от $100 000, берем до 10% в компании. Обычно это раунды с отметками до $30 млн», – отмечает Лаптенок.
  • На успех стартапа повлияла скорость подключения клиентов, говорит он. «Типичный логистический софт устанавливают месяцами, а они это сократили до трех–пяти дней. Это ускорило масштабирование», – добавляет Лаптенок.

Контекст

Flyer One Ventures – инвестиционный фонд, запущенный в 2018 году в продуктовой IT-компании Genesis. С момента основания фонд вложил около $43 млн в 87 компаний. Среди активов F1V – украинские AiSDR, FintechFarm, Deskree, All Right, NewHomesMate, Mate academy и т.д.

В 2024-м фонд вложился в девять новых стартапов. Оценка компаний в портфеле выросла до $4,4 млрд.

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