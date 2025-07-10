Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Украинский Flyer One Ventures запускает фонд в €50 млн. Первые €11,5 млн дали ЕБРР и IFC

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

1 хв читання

Украинский венчурный фонд Flyer One Ventures объявил о запуске нового фонда на €50 млн. К нему уже присоединились Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Ключевые факты

  • ЕБРР выделяет в фонд €6,5 млн и рассматривает возможность увеличить эту сумму до €10 млн. IFC инвестирует еще €5 млн. Из них €3 млн – деньги от правительства Японии, предоставленные через ERA, программу мер по повышению экономической устойчивости Украины.
  • «Мы первый украинский венчурный фонд, получивший деньги и от IFC, и от ЕБРР. Это большая ответственность и еще большая честь», – цитируется в пресс-релизе соучредитель и партнер F1V Алексей Ермоленко.
  • Flyer One Ventures (F1V) будет инвестировать деньги своего уже пятого фонда в стартапы, нацеленные на глобальный рынок и основанные предпринимателями из Украины и Центрально-Восточной Европы.
  • «Рады поддержать новый фонд F1V, потому что это способ помочь местным учредителям воплощать свои идеи», – цитируется в пресс-релизе Маттео Патроне, вице-президент ЕБРР по банковским операциям.
  • «Хотим помочь укрепить венчурный рынок страны, чтобы талантливые люди оставались, а частные инвесторы активнее вкладывались в ее растущий техсектор», – цитируется Инес Роша, директор IFC в Европе.

Контекст

Flyer One Ventures – инвестиционный фонд, запущенный в 2018 году в продуктовой IT-компании Genesis. Управляющий партнер – Виталий Лаптенок, также соучредивший Genesis. Вместе с ним фонд развивают партнеры Алексей Ермоленко и Елена Мажуга, участники списка Forbes 30 Under 30 Europe (2024 год), а также рейтинга Forbes Ukraine «30 до 30: лицо будущего» (2022 год).

В портфеле фонда – разработчик необанков Fintech Farm, маркетплейс заказа и доставки лекарств Liki24.com, ИИ-платформа для поиска жилья Jome, школа английской Mate academy и т.д.

F1V инвестирует до $1,5 млн в стартапы на ранних стадиях (pre-seed и seed). Фонд вложил почти $45 млн в более чем 90 стартапов. В портфолио два экзита: стартап Vochi приобрел Pinterest, Greenscreens купил Triumph Financial.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні