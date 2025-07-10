Украинский венчурный фонд Flyer One Ventures объявил о запуске нового фонда на €50 млн. К нему уже присоединились Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Ключевые факты

ЕБРР выделяет в фонд €6,5 млн и рассматривает возможность увеличить эту сумму до €10 млн. IFC инвестирует еще €5 млн. Из них €3 млн – деньги от правительства Японии, предоставленные через ERA, программу мер по повышению экономической устойчивости Украины.

«Мы первый украинский венчурный фонд, получивший деньги и от IFC, и от ЕБРР. Это большая ответственность и еще большая честь», – цитируется в пресс-релизе соучредитель и партнер F1V Алексей Ермоленко.

Flyer One Ventures (F1V) будет инвестировать деньги своего уже пятого фонда в стартапы, нацеленные на глобальный рынок и основанные предпринимателями из Украины и Центрально-Восточной Европы.

«Рады поддержать новый фонд F1V, потому что это способ помочь местным учредителям воплощать свои идеи», – цитируется в пресс-релизе Маттео Патроне, вице-президент ЕБРР по банковским операциям.

«Хотим помочь укрепить венчурный рынок страны, чтобы талантливые люди оставались, а частные инвесторы активнее вкладывались в ее растущий техсектор», – цитируется Инес Роша, директор IFC в Европе.

Контекст

Flyer One Ventures – инвестиционный фонд, запущенный в 2018 году в продуктовой IT-компании Genesis. Управляющий партнер – Виталий Лаптенок, также соучредивший Genesis. Вместе с ним фонд развивают партнеры Алексей Ермоленко и Елена Мажуга, участники списка Forbes 30 Under 30 Europe (2024 год), а также рейтинга Forbes Ukraine «30 до 30: лицо будущего» (2022 год).

В портфеле фонда – разработчик необанков Fintech Farm, маркетплейс заказа и доставки лекарств Liki24.com, ИИ-платформа для поиска жилья Jome, школа английской Mate academy и т.д.

F1V инвестирует до $1,5 млн в стартапы на ранних стадиях (pre-seed и seed). Фонд вложил почти $45 млн в более чем 90 стартапов. В портфолио два экзита: стартап Vochi приобрел Pinterest, Greenscreens купил Triumph Financial.