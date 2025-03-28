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курс з IT, чому впав попит на IT-освіту /Shutterstock
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Дополнительные знания, вместо свитча в IT. Популярность IT-курсов – самая низкая с 2021 года. Как школы борются за студентов

Forbes

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Популярность IT-курсов в Украине достигла самого низкого уровня за четыре года, говорится в исследовании Digital Tiger от Ассоциация IT Ukraine Фото Shutterstock

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Падение спроса на IT-образование заставило школу GoIT сместить фокус с курсов программирования на другие профессии. Аналогично под новые условия адаптируются другие школы, с которыми пообщался Forbes Ukraine. Как они привлекают студентов?

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Популярность IT-курсов в Украине достигла самого низкого уровня за четыре года, говорится в исследовании Digital Tiger от Ассоциации IT Ukraine, опубликованном 20 марта. Пиковым периодом был 2022 год, когда количество выпускников было 129 100. К 2024 году показатель упал на 18%.

Организация собирала данные через опросы и учитывала технические специальности. В этом направлении снижение происходит, поскольку сократилось количество вакансий в крупных аутсорсинговых компаниях, говорит CEO и соучредитель школы GoIT Антон Черный.

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