ІТ-сектор Украины уплатил $1 млрд налогов в 2024 году – исследование Digital Tiger 2024

ІТ-отрасль Украины в 2024 году уплатила в бюджет более $1 млрд налогов, что на 5% больше пяти лет назад. Большинство плательщиков – 96,7% – это индивидуальные предприниматели, хотя основной взнос в налоги вносят юрлица. Об этом говорится в исследовании Digital Tiger 2024 года.

Подробности

ІТ-услуги составляют 37,4% экспорта услуг и 11,5% от общего экспорта страны. Сектор сохраняет стабильность даже в кризисное время благодаря спросу на украинские разработки. Главный импортер – США (37,2%), за ними следуют Великобритания, Германия, Швейцария, Израиль и Польша.

Украина экспортирует ІТ-услуги в 147 стран, сотрудничая с такими компаниями, как Microsoft, Meta, IBM, Siemens и Google. Более 90% местных ІТ-фирм планируют расширяться на ключевых рынках – в США, Великобритании, Польше и Германии.

Сектор насчитывает 9600 компаний – на 6% больше, чем в прошлом – с доходом $6,2 млрд в 2024-м. За шесть лет ІТ-компании привлекли $1,5 млрд венчурных инвестиций, в том числе в Grammarly, People.ai и Preply. Активно развиваются DefenseTech, FinTech и AI, а также рынок слияний и поглощений.

Стартапов в Украине уже более 2600 – втрое больше, чем в 2020 году. Самые популярные направления – программное обеспечение, маркетинг, EdTech и кибербезопасность.

В отрасли работает 272 800 специалистов, преимущественно индивидуальные предприниматели, со средней зарплатой от $2900 до $6800 в месяц. Больше всего получают архитекторы решений и AI-инженеры.

Контекст

Экспорт ІТ-услуг из Украины стабильно рос с 2013 года: в 2020-м он превысил $5 млрд, в 2021-м достиг $6,8 млрд, а в 2022-м достиг пика – $7,3 млрд.

В 2023 году рост остановился впервые в истории сектора. Доход от ІТ-экспорта упал на 8,5%, до $6,7 млрд, – самый низкий показатель за последние годы. Основные причины – глобальное экономическое замедление и война. По данным IT Research Ukraine, более половины компаний столкнулись с расторжением контрактов, а четверть потеряла более 40% дохода из-за полномасштабного вторжения.