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«В IT переходят не для первой зарплаты». Интервью CEO школы программирования GoIT – о 40% бюджета на маркетинг, выходе из Латинской Америки и трудоустройстве выпускников

Виктор Кищак
Виктор Кищак
Forbes
Таиса Мельник /из личного архива
Таиса Мельник
Forbes

5 хв читання

навчання IT, зарплата в IT /Артем Галкин для Forbes Ukraine

Когда человек переходит в IT-сферу, то должен помнить перспективу роста зарплаты через три-пять лет, уверен CEO школы GoIT Антон Черный Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

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Когда человек переходит в IT-сферу, то должен помнить перспективу роста зарплаты через три-пять лет, уверен CEO школы GoIT Антон Черный. Сколько студентов GoIT трудоустраиваются? Какие IT-профессии перспективны? Сколько зарабатывают новички в IT? Интервью

Около 5% новичков в IT в 2023 году – выпускники школы GoIT, рассказал в YouTube-проектах Forbes Next CEO Антон Черный. «В 2021-м этот показатель был 2%», – добавляет он.

GoIT – одна из крупнейших онлайн-школ для новичков в IT, где есть курсы технических (программирование) и нетехнических (маркетинг, аналитика и т.п.) профессий. «Распределение студентов примерно 50% на 50%», – уверяет Черный.

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