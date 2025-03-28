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курс з IT, чому впав попит на IT-освіту /Shutterstock
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Forbes Digital

Додаткові знання, замість світчу в IT. Популярність IT-курсів – найнижча з 2021 року. Як школи борються за студентів

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Популярність IT-курсів в Україні досягла найнижчого рівня за чотири роки, йдеться в дослідженні Digital Tiger від Асоціація IT Ukraine Фото Shutterstock

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Падіння попиту на IT-освіту змусило школу GoIT змістити фокус із курсів програмування на інші професії. Аналогічно під нові умови адаптуються інші школи, з якими поспілкувався Forbes Ukraine. Як вони залучають студентів?

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Популярність IT-курсів в Україні досягла найнижчого рівня за чотири роки, ідеться в дослідженні Digital Tiger від Асоціації IT Ukraine, опублікованому 20 березня. Піковим періодом був 2022 рік, коли кількість випускників була 129 100, свідчить дослідження. До 2024-го показник упав на 18%.

Організація збирала дані через опитування і враховувала технічні спеціальності. У цьому напрямі зниження відбувається, оскільки скоротилася кількість вакансій у великих аутсорсингових компаніях, говорить CEO й співзасновник школи GoIT Антон Чорний.

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