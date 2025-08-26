Forbes Digital підписка
Электроэнергия и поддержка – более $200 000 в год. Минцифры строит ИИ-фабрику за $5,4 млн. Зачем она, кто подрядчик и каковы трудности

Альона Сидельникова
Forbes

3 хв читання

Мінцифри Федорова будує ШІ фабрику за $5,4 млн /предоставлено пресс-службой

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров анонсировал в августе создание AI Factory. IT-интегратор Lantec выиграл тендер Минцифры на $5,4 млн и к июню 2026 года должен построить ее на базе решений Nvidia. Фото предоставлено пресс-службой

В Украине появится собственная фабрика искусственного интеллекта. IT-интегратор Lantec выиграл тендер Минцифры на $5,4 млн и к июню 2026 года должен построить AI Factory – центр обработки данных на базе решений Nvidia. Здесь будут работать ИИ-ассистент «Дії» и ИИ-тьютор государственного образовательного проекта «Мрія». Каковы подводные камни?

Строить AI Factory (ИИ-фабрику), центр обработки данных для искусственного интеллекта Минцифры, будет интегратор IT-решений Lantec (ООО «Лан тек»). Еще 21 августа компания выиграла соответствующий тендер, предложив минимальную цену – 225,8 млн грн ($5,4 млн). В конкурсе принимали участие четыре игрока.

Продукт такой фабрики представляет собой токены в виде текста, изображений, видео и результатов обработки данных. «Это место, где данные становятся интеллектом, – писал в X в мае 2025 года CEO Nvidia Дженсен Хуанг. – Электростанции подпитывали предыдущую революцию, а фабрики ИИ будут движущей силой следующей».

