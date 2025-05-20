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С июня Минцифры монетизирует шеринг документов в «Дії», узнал Forbes Ukraine. Банки готовы платить, но не за все. Какова цена вопроса?

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes
Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

4 хв читання

Платна «Дія», копії документів у «Дії» /Shutterstock

Минцифры монетизирует шеринг документов в «Дії». Банки готовы платить, но не за все. Какова цена вопроса? Фото Shutterstock

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С 1 июня банки и финансовые компании будут платить за доступ к документам клиентов через «Дію». Это первый шаг к монетизации самого успешного цифрового продукта государства. Новацию ранее анонсировал глава Минцифры Михаил Федоров. Forbes Ukraine узнал подробности. Как Минцифры переходит на рыночные рельсы и кто готов платить за госуслуги?

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