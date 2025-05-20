С июня Минцифры монетизирует шеринг документов в «Дії», узнал Forbes Ukraine. Банки готовы платить, но не за все. Какова цена вопроса?

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:39 хвилин
С 1 июня банки и финансовые компании будут платить за доступ к документам клиентов через «Дію». Это первый шаг к монетизации самого успешного цифрового продукта государства. Новацию ранее анонсировал глава Минцифры Михаил Федоров. Forbes Ukraine узнал подробности. Как Минцифры переходит на рыночные рельсы и кто готов платить за госуслуги?
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.