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Минцифры и «Киевстар» разрабатывают большую языковую модель. Сколько мобильный оператор может проинвестировать в проект

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes
Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

Українська LLM /пресс-служба Минцифры

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров Фото пресс-служба Минцифры

Минцифры с компанией «Киевстар» приступили к созданию украинской большой языковой модели (LLM), которая будет учиться на уникальном наборе данных, чтобы лучше адаптироваться к украинскому контексту, сообщила пресс-служба ведомства.

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Подробности

  • Минцифры 17 июня заключило меморандум с «Киевстаром», который станет стратегическим партнером и инвестором разработки национальной LLM. «Киевстар» будет заниматься разработкой, строить экспертизу и обучать эту модель», – сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации проекта. По его словам, после создания LLM она будет доступна по опенсорс-модели.
  • В стратегический комитет, который будет заниматься развитием этого проекта, войдут Минцифры, «Киевстар» и другие партнеры, сказал Федоров. «Будем привлекать университеты и ІТ-компании», – добавил он.
  • «Проект по разработке национальной LLM рассчитан на девять месяцев», – добавил министр. После этого последует период бета-тестирования модели, который продлится до 12 месяцев, говорит заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков. «В этот период модель будет бесплатной для государственных учреждений, вузов и других организаций», – добавил замглавы Минцифры.
  • Первую версию модели планируют презентовать до конца 2025 года, сделав ее доступной для государственных учреждений, университетов, ученых, общественных организаций и бизнеса. Для разработки понадобится команда из 10–15 технических специалистов и 30–40 лингвистов, сказал директор по разработке цифровых продуктов «Киевстар» Михаил Нестор во время презентации проекта.
  • «Реализация подобного проекта в Казахстане стоила Veon $1,5–2 млн. В Украине мы ориентируемся на такую ​​же сумму», – добавил Нестор.
  • По словам Федорова, национальная LLM станет основой новых продуктов на базе искусственного интеллекта, будет способствовать развитию стартапов, привлечению инвестиций и экономическому росту Украины. Он добавил, что национальная языковая модель будет лучше учитывать украинский язык, историю и контекст по сравнению с иностранными аналогами. «Она будет доступнее, дешевле и безопаснее, ведь данные будут храниться в Украине», – добавил Федоров.
  • По словам Борнякова, в период бета-тестирования национальную LLM могут подключить к ИИ-ассистенту на портале «Дія». «Посмотреть, как оно работает», – добавил он.

Контекст

Большие языковые модели (LLM) – это системы искусственного интеллекта, использующие нейронные сети для обработки, анализа и генерации текста. Они тренируются на огромных массивах данных, позволяющих им понимать язык, контекст и стиль, а также создавать логические тексты. Основанные на архитектуре трансформеров, LLM предугадывают последовательности слов, генерируя ответы, код или статьи. Их используют в чатботах, переводах, анализе текстов и программировании. Примеры: GPT-4 (OpenAI), Gemini (Google), Llama (Meta).

В марте 2025 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск первой украиноязычной LLM до конца 2025 года. Это откроет возможности для создания тысяч украинских ИИ-продуктов, таких как виртуальные помощники (аналог ChatGPT), генераторы текста (Notion AI) или инструменты программирования (GitHub Copilot).

Собственная модель усилит безопасность, ведь иностранные LLM могут не учитывать украинский контекст и быть уязвимыми к пропаганде. Локальная обработка данных станет ключевой для ИИ в обороне, правительстве, медицине и финансах. Подробнее об этом читайте в материале Forbes Ukraine.

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