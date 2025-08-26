В Україні зʼявиться власна «фабрика штучного інтелекту». IT-інтегратор Lantec виграв тендер Мінцифри на $5,4 млн і до червня 2026-го має збудувати AI Factory – центр обробки даних на базі рішень Nvidia. Тут працюватимуть ШІ-асистент «Дії» та ШІ-тьютор державного освітнього проєкту «Мрія». Які підводні камені?

Будувати AI Factory (ШІ-фабрику), центр обробки даних для штучного інтелекту Мінцифри, буде інтегратор IT-рішень Lantec (ТОВ «Лан тек»). Ще 21 серпня компанія виграла відповідний тендер, запропонувавши мінімальну ціну – 225,8 млн грн ($5,4 млн). У конкурсі брали участь чотири гравці.

Продуктом такої фабрики є токени у вигляді тексту, зображень, відео та результатів обробки даних. «Це місце, де дані стають інтелектом, – писав у X в травні 2025-го CEO Nvidia Дженсен Хуанг. – Електростанції підживлювали попередню революцію, а фабрики ШІ будуть рушійною силою наступної».