Електроенергія і підтримка – понад $200 000 на рік. Мінцифри будує ШІ-фабрику за $5,4 млн. Навіщо вона, хто підрядник і які труднощі

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Мінцифри Федорова будує ШІ фабрику за $5,4 млн /надано пресслужбою

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував у серпні створення AI Factory. IT-інтегратор Lantec виграв тендер Мінцифри на $5,4 млн і до червня 2026-го має збудувати її на базі рішень Nvidia. Фото надано пресслужбою

В Україні зʼявиться власна «фабрика штучного інтелекту». IT-інтегратор Lantec виграв тендер Мінцифри на $5,4 млн і до червня 2026-го має збудувати AI Factory – центр обробки даних на базі рішень Nvidia. Тут працюватимуть ШІ-асистент «Дії» та ШІ-тьютор державного освітнього проєкту «Мрія». Які підводні камені?

Будувати AI Factory (ШІ-фабрику), центр обробки даних для штучного інтелекту Мінцифри, буде інтегратор IT-рішень Lantec (ТОВ «Лан тек»). Ще 21 серпня компанія виграла відповідний тендер, запропонувавши мінімальну ціну – 225,8 млн грн ($5,4 млн). У конкурсі брали участь чотири гравці.

Продуктом такої фабрики є токени у вигляді тексту, зображень, відео та результатів обробки даних. «Це місце, де дані стають інтелектом, – писав у X в травні 2025-го CEO Nvidia Дженсен Хуанг. – Електростанції підживлювали попередню революцію, а фабрики ШІ будуть рушійною силою наступної». 

