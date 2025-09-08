Украинская каршеринговая компания Getmancar запускает сервис проката авто в Катаре. Это первый арабский рынок для компании. Об этом в интервью Forbes рассказал основатель и СЕО компании Тарас Гетманский.

Подробности

«Катар – транзитная страна с мощными авиалиниями. После чемпионата мира по футболу там сохраняется высокий спрос», – говорит Гетманский.

По словам Гетманского, на этом рынке Getmancar работает по модели классической аренды авто с перспективой перехода к каршерингу.

Запуск проката автомобилей состоялся в партнерстве с местным оператором.

Стартовый автопарк – 55 автомобилей. Есть бюджетные модели типа Suzuki Dzire, автомобиль премиум-сегмента BMW 7 Series, Audi A8, Mercedes C-Class и внедорожники Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler

Тарифы на аренду авто: от $24,72 в день

Инвестиции партнера в автопарк: около $1,2 млн.

Зона обслуживания – Доха и аэропорт. Есть возможность поездок по всей стране, а также за пределы страны.

Контекст

Getmancar – украинский сервис каршеринга. Сервис работает в трех городах Украины: Днепре, Киеве, Львове. В Украине у компании немного конкурентов – одесский сервис каршеринга MobileCar и сервис Go2Go, работающий только в Киеве.

Выручка компании в 2021-м – 45 млн грн, в 2022-м – 88 млн грн. Актуальные показатели Гетманский отказался называть. До полномасштабного вторжения Concorde Capital оценивал компанию в $15–17 млн.

Осенью 2022 года компания начала международную экспансию, запустившись в Грузии. В апреле 2024-го к зарубежным рынкам Getmancar добавилась Молдова, в июне 2025-го – Румыния и Германия. В странах Евросоюза и Катаре Getmancar работает по модели аренды.

Владелец компании Getmancar – Тарас Гетманский. Он начал этот бизнес с 70 автомобилей в январе 2018 года. В настоящее время общее количество пользователей в Украине – около 310 000. В Молдове – около 20 000, в Грузии – почти 30 000. Это только клиенты каршеринга. В общей сложности выходит более 350 000.