Каршеринг Getmancar запустил прокат авто в Катаре

Альона Сидельникова
Украинская каршеринговая компания Getmancar запускает сервис проката авто в Катаре. Это первый арабский рынок для компании. Об этом в интервью Forbes рассказал основатель и СЕО компании Тарас Гетманский.

  • «Катар – транзитная страна с мощными авиалиниями. После чемпионата мира по футболу там сохраняется высокий спрос», – говорит Гетманский.
  • По словам Гетманского, на этом рынке Getmancar работает по модели классической аренды авто с перспективой перехода к каршерингу.
  • Запуск проката автомобилей состоялся в партнерстве с местным оператором.
  • Стартовый автопарк – 55 автомобилей. Есть бюджетные модели типа Suzuki Dzire, автомобиль премиум-сегмента BMW 7 Series, Audi A8, Mercedes C-Class и внедорожники Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler
  • Тарифы на аренду авто: от $24,72 в день
  • Инвестиции партнера в автопарк: около $1,2 млн.
  • Зона обслуживания – Доха и аэропорт. Есть возможность поездок по всей стране, а также за пределы страны.

Контекст

Getmancar – украинский сервис каршеринга. Сервис работает в трех городах Украины: Днепре, Киеве, Львове. В Украине у компании немного конкурентов – одесский сервис каршеринга MobileCar и сервис Go2Go, работающий только в Киеве.

Выручка компании в 2021-м – 45 млн грн, в 2022-м – 88 млн грн. Актуальные показатели Гетманский отказался называть. До полномасштабного вторжения Concorde Capital оценивал компанию в $15–17 млн.

Осенью 2022 года компания начала международную экспансию, запустившись в Грузии. В апреле 2024-го к зарубежным рынкам Getmancar добавилась Молдова, в июне 2025-го – Румыния и Германия. В странах Евросоюза и Катаре Getmancar работает по модели аренды.

Владелец компании Getmancar – Тарас Гетманский. Он начал этот бизнес с 70 автомобилей в январе 2018 года. В настоящее время общее количество пользователей в Украине – около 310 000. В Молдове – около 20 000, в Грузии – почти 30 000. Это только клиенты каршеринга. В общей сложности выходит более 350 000.

